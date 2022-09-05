Türk Hava Yolları UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu

Türk Hava Yolları, 2023 finali İstanbul'da gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu.

FİNAL İSTANBUL'DA OYNANACAK

Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu prestijli iş birliği, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

678 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞIYOR

Türk Hava Yolları'nın resmi sponsor olarak yer alacağı Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70'den fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada ise 28 milyar etkileşim ile sporseverler Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak oluyor.

RESMİ SPONSPOR UNVANIYLA YER ALACAK

Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları'nın, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Bununla birlikte küresel taşıyıcı; UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finalleri'nde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak.

TÜM DÜNYAYI İSTANBUL'DA BULUŞTURACAĞIZ

Türk Hava Yolları'nın UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğuyla ilgili duyuru Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve üst yöneticiler ile UEFA Başkanı Aleksander Čeferin'in ve UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein de katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.