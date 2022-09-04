Muhammet atıyor Konya kazanıyor

Lig'in 5. hafta maçında Konyaspor deplasmanda Giresunspor'u Muhammet Demir'in 51. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Golcü oyuncu geçen hafta da Fenerbahçe'ye attığı golle galibiyeti getirmişti. Konyaspor bu sonuçla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Toto Süper Lig'in en iddialı takımlarından biri olan Başakşehir sahasında Alanyaspor'u 2-0 yenerek puanını 10'a çıkardı. Turuncu-Lacivertliler maç eksiğine rağmen 10 puana ulaşmayı başardı. 23. dakikada sahneye çıkan Serdar Gürler skoru 1-0 yaptı. 85. dakikada yeni transfer Keny'nin attığı golle skor belirlendi: 2-0.sahasında Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı ve yine galibiyetle tanışamadı. 76'da Yasin Kol, Sivas lehine penaltı verdi. Ancak Kol, VAR uyarısı üzerine pozisyonu tekrar izleyerek penaltı kararını iptal etti. 89'da Uğur atılınca ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.bu sezon oynadığı Süper Kupa finali dahil 6 maçın sadece birinde kalesinde gol gördü. Söz konusu 6 maçın 5'inde kalesini gole kapamayı başaran Bordo-Mavili takım, rakiplerine fazla pozisyon da vermedi. Bu sezon bir Süper Lig maçını en düşük gol beklentisiyle tamamlayan üç takım da bunu Trabzonspor'a rakip olduğu karşılaşmada yaşadı.takım 5. dakikada Hasek ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 13. dakikalarda Adeniyi, 43'te İbrahim ve 60. dakikada Cisse kaydetti.İLK yarıyı 41-40 geride kapatan Fransa ikinci yarıdaki oyunuyla kazandı. A Grubu maçında ise İspanya Gürcistan'ı 90-64 yendi. D Grubu maçında Sırbistan Çekya'yı 81-68 yendi. C Grubu maçında ise Ukrayna Estonya'yı 74-73 yendi.Ligi takımlarından Olympiakos Real Madrid'den ayrılan Brezilyalı yıldız Marcelo'yu transfer etti. Yunan kulübü yıldız oyuncunun transferini "Gerçek bir futbol efsanesi Olympiakos'ta" ifadeleriyle duyurdu. 34 yaşındaki yıldız sol bekin kişisel işlerini tamamladıktan sonra Pazartesi veya Salı günü yeni takımına katılacağı ifade edildi.Premier Lig'in 6. haftasında Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakada iki takım da birçok pozisyondan yararlanamazken, maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Liverpool, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Bu sezon galibiyetle tanışamayan ev sahibi Everton'ın ise 4 puana yükseldi.Milli Erkek Voleybol Takımımz bugün 2022 FIVB Dünya Şampiyosı son 16 turunda ABD ile karşı karşıya gelecek. Polanya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak. Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk defa yer aldığı turnuvadaki performansı ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerine katılmaya da hak kazandıToto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı bugün oynanacak 2 maçla sürecek. Saat 19.15'te Atakaş Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Günün diğer mücadelesinde saat 21.45'te Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.A 5. hafta mücadelesinde Milan San Siro'da Inter'i 3-2 yenerek derbiyi kazanan taraf oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28 ve 60. dakikalarda Rafael Leao ve 54'te Giroud kaydetti. Inter'in golleri ise 21. dakikada Brozovic ve 67. dakikada Dzeko'dan geldi. Konuk ekipte milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu maçta 90 dakika sahada kaldı.BEŞİKTAŞ, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde taktik ağırlıkla gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Siyah-Beyazlılar antrenmanın ardından başkent Ankara'ya gitti. Bu arada Beşiktaş'ta takımla birlikte idmanlara çıkan Salih Uçan'ın ilk 11'de oynayacağı, Ghezzal'in forma giyme şansının ise az olduğu belirtildi. Yeni transfer Dele Alli de son taktik çalışmada as takımda yer aldı. İngiliz oyuncu da geçen hafta olduğu gibi 11'de yer alacak.