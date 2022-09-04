Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. gözaltına alındı! Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası saha karıştı

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın ardından bir taraftar sahaya girerek, siyah-beyazlı oyunculara saldırdı.
Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı müsabakada hakemin bitiş düdüğüyle birlikte orta sahaya koşan B.Ö, havada tekme atarak beşiktaşlı futbolculara saldırdıktan sonra saha bir anda karıştı. Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırı ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçında kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak giren ve Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö.'nün gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirildi.
JOSEF KIRMIZI KART GÖRDÜ
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, sahaya giren taraftarla tartışma yaşadığı için kırmızı kart gördü.
SAKATLANABİLİRDİM
Olayın içinde yer alan Salih Uçan, karşılaşmanın ardından konu hakkında açıklama yaptı. Uçan, "Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim. Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?" dedi.