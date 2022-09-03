TFF binasına yapılan saldırıda yeni detaylar! 5 el direkt hedefe

HEMEN TERK ETMEK İSTEDİLER

Zanlıların beyaz bir araba ile olay bölgesini hemen terk etmek istediği de güvenlik kameralarına yakalanırken, iki isim dışında başka kişi veya kişilerin olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye sahip olunmadığı, araştırmaların detaylı şekilde devam ettiği belirtildi.