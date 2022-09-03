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    • Spor
    • 03.09.2022 17:47
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    • 03.09.2022 18:01
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    TFF binasına yapılan saldırıda yeni detaylar! 5 el direkt hedefe

    Türkiye futbol kamuoyu, TFF'ye yapılan saldırının ardından şoka uğramıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine yapılan saldırıda, 11 el ateş edilirken 5'inin direkt binaya hedef alındığı belirtildi. İşte flaş saldırıdan yeni detaylar...

    takvim.com.tr
    Saldırganlar çelişkili davrandı!

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

    11 EL ATEŞ AÇILDI

    beIN SPORTS'un aktardığı bilgilere göre, TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırının ilk incelemelere göre yaklaşık 200 metreden yapıldığı ve 11 el ateş açıldığı, saldırının binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

    5'İ BİNAYA GELDİ

    Aktarılan bilgide, yapılan 11 atışın 5'inin başkanlık binasına direkt olarak atıldığı hatırlatılırken, olayın gerçekleştirildiği silahların bir domates tarlasında ortaya çıktığı belirtildi.

    Olay sonrasında yakalanan zanlıların adliyeye sevk edildiği bildirildi. Zanlıların geleceği, duruşma sonrasında belli olacak.

        HEMEN TERK ETMEK İSTEDİLER

        Zanlıların beyaz bir araba ile olay bölgesini hemen terk etmek istediği de güvenlik kameralarına yakalanırken, iki isim dışında başka kişi veya kişilerin olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye sahip olunmadığı, araştırmaların detaylı şekilde devam ettiği belirtildi.

        SAZLIK DEDİLER DOMATES TARLASINDA ÇIKTI

        Saldırıyı gerçekleştiren isimlerin ifadelerinde silahı sazlık bir bölgeye attıklarını söyledikleri de ortaya çıktı. İfadenin aksine silah, domates tarlasında bir beze sarılarak bulundu. Yanlış bir yöneltmenin olduğu düşünülüyor.

        Mermilerin Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan bir toplantı anında yapılması da dikkatleri çekiyor.

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