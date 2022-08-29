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    • 29.08.2022 15:01
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    • 29.08.2022 15:01
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    Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçı ne zaman?

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti. İlk maç Dinamo Kiev ile yapılacak. Taraftarlar ilk maç hakkında araştırmalara başladı. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçı ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçı ne zaman?

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti. İlk maç Dinamo Kiev ile yapılacak. Taraftarlar ilk maç hakkında araştırmalara başladı. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçı ne zaman? İşte merak edilenler!

    FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Kiev maçı için henüz tarih netleşmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe 'nin rakipleri belli oldu. Sarı Lacivertliler B Grubu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fransa temsilcisi Rennes ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEK Larnaca ile eşleşti.

    Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile yeniden eşleşmesi oldukça dikkat çekti. İki ekip Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşı karşıya gelmiş ve rövanş maçında Lucescu'nun öğrencileri, uzatma dakikalarında eski Fenerbahçeli Karavaev'in golüyle bir üst tura çıkarak temsilcimizi Devler Ligi'nden elemişti.

    Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i istemişti

    UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Austria Wien'i 4-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldiği maçın ardından kura çekimine yönelik Dinamo Kiev sözleri spor kamuyounun dikkatini çekmişti.

    Portekizli teknik adam "Ben her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyunculara bu mentaliteyi aşılıyorum. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazı anlarda skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekmekte. Bu da futbolun bir parçası. Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim" ifadelerini kullanmıştı.

        Dinamo Kiev son anda elendi

        UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica ile eşleşen Dinamo Kiev, ilk maçta 2-0, ikinci maçta da 3-0 Benfica'ya yenilerek direkt UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı.

        Estadio da Luz'da oynanan ve Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği maçı 27. dakikada Otamendi, 40. dakikada Rafa Silva ve 42. dakikada David Neres'in attığı gollerle 3-0 kazanan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe 'yi, 3. Ön Eleme Turu'nda ise Sturm Graz'ı eleyen Dinamo Kiev ise Play-Off'larda Devler Ligi hayallerine veda etti. Ukrayna ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçı ne zaman?
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