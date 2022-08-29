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    • Spor
    • 29.08.2022 21:40
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    • 29.08.2022 21:40
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    Beşiktaş - Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! BJK - Sivasspor maçı canlı izle beIN SPORTS 1 bedava kesintisiz şifresiz!

    Trabzonspor - Galatasaray maçı 29 Ağustos 2022 tarihinde yani bugün oynanacak. Futbolseverler maçın saatini, yayınlanacağı kanalı, ilk 11'leri ve canlı izleme yollarını yoğun olarak araştırılıyor. Maçın 11'leri belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Sivasspor maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte BJK - Sivasspor maçı canlı izle beIN Sport 1 bedava kesintisiz şifresiz! BJK - Sivasspor CANLI MAÇ İZLE seçenekleri!

    DELE ALLİ’YE ’ÖZEL MERHABA’

    BJK - Sivasspor maçı yaklaşırken taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş - Sivasspor mücade edecek. Vodafone Park'ta oynanacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşamki maçın ayrı bir önemi var. Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, bu akşam siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak. İşte dev mücadelenin canlı anlatımı!

    MAÇIN 11'LERİ...

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Necip, Masuaku, Gedson, Salih, Nkoudou, Dele Alli, Muleka, Weghorst

    Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Uğur, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke James

    BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş - Sivasspor maçı bu akşam (29 Ağustos Pazartesi günü) saat 21:45'te oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    DELE ALLİ'YE 'ÖZEL MERHABA'

    Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Dele Alli'yi transfer ederek dünya çapında ses getirdi.

        Sivasspor maçında görev yapması beklenen futbolcu için Beşiktaş taraftarları da özel hazırlık yaptı. İstanbul'a gelişinde oyuncuyu sıcak bir şekilde karşılayan Siyah-Beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncu için özel pankartlar hazırladı.

        Beşiktaş taraftarları, yeni transferi Vodafone Park'ta oynanacak maçta tribüne davet edecek. Kulüp kanalına yaptığı ilk açıklamada, "Taraftarlarımızla buluşacağımız gün için sabırsızlanıyorum" diyen Dele Alli de tribünleri selamlayacak.

        Everton'dan hazır olarak geldiği için idman eksiği bulunmayan başarılı oyuncu, Kara Kartal'da çıktığı 3 antrenman sonrasında ilk maçında şov yapmaya çalışacak.
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        Kızartan mağlubiyet!
        Haberler Spor Beşiktaş - Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! BJK - Sivasspor maçı canlı izle beIN SPORTS 1 bedava kesintisiz şifresiz!
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