Beşiktaş - Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! BJK - Sivasspor maçı canlı izle beIN SPORTS 1 bedava kesintisiz şifresiz!

BJK - Sivasspor maçı yaklaşırken taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş - Sivasspor mücade edecek. Vodafone Park'ta oynanacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşamki maçın ayrı bir önemi var. Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, bu akşam siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak. İşte dev mücadelenin canlı anlatımı!