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    • Spor
    • 28.08.2022 09:25
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    • 28.08.2022 09:25
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    F1 Belçika GP yarış ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Belçika şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir?

    Formula 1 (F1) Belçika Grand Prix'i ile yarış heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 44 turluk yarış 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.Peki, F1 Belçika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve canlı izleme kanalı...

    takvim.com.tr
    F1 Belçika GP yarış ne zaman, saat kaçta?

    Formula 1'in 14. ayağı olan Belçika Grand Prix'inde sıralama turları sona erdi. Bugün merakla beklenen F1 Belçika GP gerçekleşecek. Peki, F1 Belçika GP yarış ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Belçika şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir? İşte merak edilenler!

    FORMULA 1 BELÇİKA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Merakla beklenen yarış, 28 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

    44 turluk yarış 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek.

    FORMULA 1 BELÇİKA GP HANGİ KANALDA?

    Yarışlar S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

        Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında en iyi dereceye imza atan pilot, 1 dakika 43.665 saniyeyle Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen oldu.

        Verstappen'in 0.632 saniye gerisinde ikinci sırayı alan Sainz ise rakibine verilen ceza nedeniyle "pole" pozisyonunu elde etti.

        44 tur üzerinden gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

        Etap öncesi Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu, araçlarında yapılan değişiklikler nedeniyle yarışa son sıradan başlama cezası aldı.
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        Haberler Spor F1 Belçika GP yarış ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Belçika şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir?
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