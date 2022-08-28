Formula 1'in 14. ayağı olan Belçika Grand Prix'inde sıralama turları sona erdi. Bugün merakla beklenen F1 Belçika GP gerçekleşecek. Peki, F1 Belçika GP yarış ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Belçika şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir? İşte merak edilenler!
FORMULA 1 BELÇİKA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merakla beklenen yarış, 28 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
44 turluk yarış 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek.
FORMULA 1 BELÇİKA GP HANGİ KANALDA?
Yarışlar S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.