Fenerbahçe'den 'efsane' sezondan daha iyi ortalama

Fenerbahçe, bu sezon 1988-1989 dönemindeki 103 gollük performansından daha iyi bir başlangıç yaptı. F.Bahçe o sezon ilk 9 resmi maçta rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Bu sezon F.Bahçe ligde Ümraniye ile 3-3 berabere kaldı.
2. hafta Kasımpaşa'yı 6-0'la geçerken 3. hafta ise A.Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde D. Kiev'e karşı 0-0 ve 1-2'lik sonuçlar alındı. Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu evinde 3-0'la geçen Kanarya, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. F.Bahçe, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında A. Wien'i 2-0'la geçti. Rövanşı 4-1 kazandı.
1988- 1989 sezonunda ilk 9 maçta 1.6 gol ortalaması ile oynayan Fenerbahçe, bu sezon ise ilk 9 maçta 2.6 ortalama yakaladı.
KONYA İÇİN START VERİLDİ
FENERBAHÇE, pazartesi günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün start verdi. Austria Wien maçında uzun süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğerleri 1.5 saat çalıştı.
2. hafta Kasımpaşa'yı 6-0'la geçerken 3. hafta ise A.Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde D. Kiev'e karşı 0-0 ve 1-2'lik sonuçlar alındı. Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu evinde 3-0'la geçen Kanarya, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. F.Bahçe, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında A. Wien'i 2-0'la geçti. Rövanşı 4-1 kazandı.
1988- 1989 sezonunda ilk 9 maçta 1.6 gol ortalaması ile oynayan Fenerbahçe, bu sezon ise ilk 9 maçta 2.6 ortalama yakaladı.
KONYA İÇİN START VERİLDİ
FENERBAHÇE, pazartesi günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün start verdi. Austria Wien maçında uzun süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğerleri 1.5 saat çalıştı.