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    • Spor
    • 26.08.2022 13:56
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    • 26.08.2022 14:10
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    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı İZLE! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı EXXEN bedava kesintisiz şifresiz

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izleme yolları araştırılıyor. 26 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te İstanbul'da yapılacak kura çekimi Exxen ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak. İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı İZLE! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı EXXEN bedava kesintisiz şifresiz...

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı İZLE!

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izleme yolları araştırılıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı İZLE! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı EXXEN bedava kesintisiz şifresiz

    UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA?

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimini EXXEN ya da UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    UEFA RESMİ SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise yine bugün yani 26 Ağustos Cuma saat 15:30'da İstanbul'da yapılacak.

    AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR

    Kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak. Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak. Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

    1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

    2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

    3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

    4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

        FİNAL ÇEKYA'DA

        Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

        RUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        UEFA Avrupa Ligi grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek.

        Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
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        Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı İZLE! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı EXXEN bedava kesintisiz şifresiz
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