UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı İZLE! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı EXXEN bedava kesintisiz şifresiz

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimini EXXEN ya da UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise yine bugün yani 26 Ağustos Cuma saat 15:30'da İstanbul'da yapılacak.