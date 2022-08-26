UEFA Avrupa Ligi 2022 kuraları ne zaman çekilecek? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Fenerbahçe, Trabzonspor rakipleri...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün yani 26 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi İstanbul'da yapılacak. Futbolseverler Exxen ile canlı olarak takip edebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN LİNKİ