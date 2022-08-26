UEFA Avrupa Ligi 2022 kuraları ne zaman çekilecek? UEFA Avrupa Ligi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? 26 Ağustos UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir Exxen bedava kesintisiz şifresiz? sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sporseverlerin heyecanla araştırdığı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi linki ve kura çekimine dair tüm merak edilenler haberimizde!
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün yani 26 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi İstanbul'da yapılacak. Futbolseverler Exxen ile canlı olarak takip edebilecek.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN LİNKİ
MUHTEMEL RAKİPLER
Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.
Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.
GRUP MAÇLARI OYNAMA TARİHİ
İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.