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    • Spor
    • 26.08.2022 08:54
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    • 26.08.2022 10:13
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    UEFA Avrupa Ligi 2022 kuraları ne zaman çekilecek? UEFA Avrupa Ligi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu?

    26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile play-off eşleşmeleri belirlenecek. Öte yandan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? İşte 26 Ağustos UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izle Exxen bedava kesintisiz şifresiz...

    UEFA Avrupa Ligi 2022 kuraları ne zaman çekilecek?

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? 26 Ağustos UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir Exxen bedava kesintisiz şifresiz? sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sporseverlerin heyecanla araştırdığı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi linki ve kura çekimine dair tüm merak edilenler haberimizde!

    UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün yani 26 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi İstanbul'da yapılacak. Futbolseverler Exxen ile canlı olarak takip edebilecek.

    UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN LİNKİ

    MUHTEMEL RAKİPLER

    Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

    Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

    GRUP MAÇLARI OYNAMA TARİHİ

    İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

        Avrupa Ligi'ndeki takımlar ve torbalar şöyle;

        1. TORBA

        Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

        2. TORBA

        Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

        3. TORBA

        Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

        4. TORBA

        Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.
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        Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi 2022 kuraları ne zaman çekilecek? UEFA Avrupa Ligi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu?
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