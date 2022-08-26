CANLI | Gaziantep FK - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

Gaziantep - Antalyaspor maçı 26 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK – Antalyaspor mücadelesini Suat Arslanboğa yönetiyor.
MAÇ HATAY'DA OYNANIYOR
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor arasında yapılacak maçın Gaziantep Kalyon Stadı'ndaki zemininin hazır hale gelmemesinden dolayı Hatay'da oynanıyor.
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Mirza, Maxim, Markovic, Figueiredo
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Larsson, Gökdeniz, L. Adriano, Haji Wright