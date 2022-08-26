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    • Spor
    • 26.08.2022 21:29
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    • 26.08.2022 21:29
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    CANLI | Gaziantep FK - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta açılışında, Gaziantep Futbol Kulübü, zemindeki problemler nedeniyle Hatay'da oynanacak mücadelede Fraport Tav Antalyaspor'u misafir ediyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

    CANLI | Gaziantep FK - Antalyaspor

    Gaziantep - Antalyaspor maçı 26 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

    Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK – Antalyaspor mücadelesini Suat Arslanboğa yönetiyor.

    MAÇ HATAY'DA OYNANIYOR
    Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor arasında yapılacak maçın Gaziantep Kalyon Stadı'ndaki zemininin hazır hale gelmemesinden dolayı Hatay'da oynanıyor.

    İLK 11'LER
    GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Mirza, Maxim, Markovic, Figueiredo
    ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Larsson, Gökdeniz, L. Adriano, Haji Wright

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