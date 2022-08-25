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    • Spor
    • 25.08.2022 19:03
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    • 25.08.2022 19:03
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    UEFA Şampiyonlar Ligi UCL KURA ÇEKİMİ EXXEN CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi UCL grup maçları ne zaman?

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar Salı ve Çarşamba akşamı oynanan maçların ardından belli oldu. Temsilcimiz Trabzonspor, Kopenhag'a elenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırken Şampiyonlar Ligi'nde 26 yıllık aranın ardından ülkemizden tek bir takım bile organizasyonda yer alamayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu? UCL grup maçları ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    UEFA Şampiyonlar Ligi UCL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Bu yıl İstanbul'un ev sahipliği yapacağı kura çekimi organizasyonu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 25 Ağustos Perşembe (Bugün) İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi EXXEN üzerinden saat 19:00'dan itibaren canlı olarak yayımlanacak. Bunun yanı sıra UEFA resmi internet sitesi de kura çekimini canlı olarak yayımlayacak.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI VE TAKIMLAR

    1. TORBA

    Real Madrid (İspanya)

    Eintracht Frankfurt (Almanya)

    Manchester City (İngiltere)

    Milan (İtalya)

    Bayern Münih (Almanya)

    Paris Saint Germain (Fransa)

    Porto (Portekiz)

    Ajax (Hollanda)

        ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI VE TAKIMLAR

        2. TORBA

        Liverpool (İngiltere)

        Chelsea (İngiltere)

        Barcelona (İspanya)

        Juventus (İtalya)

        Atletico Madrid (İspanya)

        Sevilla (İspanya)

        Leipzig (Almanya)

        Tottenham (İngiltere)

        3. TORBA

        Borussia Dortmund (Almanya)

        Salzburg (Avusturya)

        Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

        Inter (İtalya)

        Napoli (İtalya)

        Benfica (Portekiz)

        Sporting (Portekiz)

        Leverkusen (Almanya)

        ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI VE TAKIMLAR

        4. TORBA

        Rangers (İskoçya)

        Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        Marsilya (Fransa)

        Kopenhag (Danimarka)

        Club Brugge (Belçika)

        Celtic (İskoçya)

        Viktoria Plzen (Çekya)

        Maccabi Haifa (İsrail)

        İLK MAÇLAR 6-7 EYLÜL'DE

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayacak. Dev organizasyonda grup aşamasındaki müsabakalar 1-2 Kasım'da oynanacak maçların ardından sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi UCL KURA ÇEKİMİ EXXEN CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi UCL grup maçları ne zaman?
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