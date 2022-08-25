UEFA Şampiyonlar Ligi UCL KURA ÇEKİMİ EXXEN CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi UCL grup maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Bu yıl İstanbul'un ev sahipliği yapacağı kura çekimi organizasyonu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 25 Ağustos Perşembe (Bugün) İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi EXXEN üzerinden saat 19:00'dan itibaren canlı olarak yayımlanacak. Bunun yanı sıra UEFA resmi internet sitesi de kura çekimini canlı olarak yayımlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI VE TAKIMLAR
1. TORBA
Real Madrid (İspanya)
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Manchester City (İngiltere)
Milan (İtalya)
Bayern Münih (Almanya)
Paris Saint Germain (Fransa)
Porto (Portekiz)
Ajax (Hollanda)