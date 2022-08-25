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    • Spor
    • 25.08.2022 20:01
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    • 25.08.2022 20:01
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    FB - Austria Wien maçı canlı izle EXXEN bedava kesintisiz şifresiz! Fenerbahçe Austria Wien CANLI MAÇ İZLE!

    Fenerbahçe Austria Wien maçı için heyecanlı geri sayım sona erdi. Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövaş karşılaşmasında Austria Wien'i ağırlıyor. Mücadeleyi hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Taraftarlar maçın canlı yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Haberimizden Fenerbahçe Austria Wien maçını canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe Austria Wien CANLI MAÇ İZLE! FB - Austria Wien maçı canlı izle EXXEN bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Austria Wien CANLI MAÇ İZLE!

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Austria Wien ile karşı karşıya geliyor. Milyonlarca futbolsever maçın yayın saatini, 11'leri ve CANLI izleme yollarını merak ediyor. İşte Fenerbahçe Austria Wien CANLI MAÇ İZLE! FB - Austria Wien maçı canlı izle EXXEN bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövaş karşılaşmasında Austria Wien'i ağırlayacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

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    Eşleşmenin ilk karşılaşmasını 2-0 kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, galibiyetin yanında berabere kalması veya 1 farklı mağlup olması durumunda da tur atlayan taraf ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılan taraf olacak.

    Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. 3 ve üstü farklı galibiyetler durumunda ise tur atlayan taraf Austria Wien olacak.

        İŞTE MAÇIN 11'LERİ

        Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Henrique, Peres, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.

        Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Handl, Mühl, Koumelio, De Graça, Braundöder, Fischer, Holland, Grüber, Fitz

        KING KADRODA OLACAK

        Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'in, Austria Wien karşısında kadroya dönmesi bekleniyor.

        Deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

        ARDA GÖREV YAPABİLECEK

        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında görev yapabilecek. Ligde oynana Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçında yeniden formasına kavuşacak.

        128.RANDEVU

        Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 73 maça çıktı.Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi.
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        Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşması başladı!
        Haberler Spor FB - Austria Wien maçı canlı izle EXXEN bedava kesintisiz şifresiz! Fenerbahçe Austria Wien CANLI MAÇ İZLE!
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