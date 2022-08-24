Trabzonspor - Kopenhang CANLI MAÇ İZLE! TS - Kopenhang maçı canlı izle Exxen bedava kesintisiz şifresiz!

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Karşılaşmaya kısa bir süre kala her iki takımın da 11'leri belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius

Kopenhag: