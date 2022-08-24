Trabzonspor - Kopenhang CANLI MAÇ İZLE! TS - Kopenhang maçı canlı izle Exxen bedava kesintisiz şifresiz!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Kopenhag'ı sahasında ağırlayacak. İlk mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan temsilcimiz, mücadeleyi kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Haberimizden mücadelenin canlı anlatımına ulaşabilirsiniz...
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
TRABZONSPOR- KOPENHANG MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ!
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 2-1 kaybettikleri ilk maçın ardından bu maçta galip gelerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor.
Trabzonspor'da Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan, zorlu mücadelede sakatlıkları sebebiyle forma şansı bulamayacak. Enis Bardhi ve Marc Bartra ise ilk kez Trabzon'da sahaya çıkmış olacak.
Trabzonspor, Kopenhag'ı elemesi halinde tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Bordo-mavililer daha önce 2011-2012 sezonunda Devler Ligi'ne katılmıştı. Bordo-mavililer, Kopenhag'a elendiği takdirde ise Avrupa macerasında UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.