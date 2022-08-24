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    • Spor
    • 24.08.2022 20:40
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    • 24.08.2022 20:40
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    Trabzonspor - Kopenhang CANLI MAÇ İZLE! TS - Kopenhang maçı canlı izle Exxen bedava kesintisiz şifresiz!

    Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Kopenhang ile mücadele edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç için taraftarlar heyecanlı bekleyişte. Tarbzonspor'un ilk 11'inde; Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius yer alıyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte Trabzonspor - Kopenhang CANLI MAÇ İZLE! TS - Kopenhang maçı canlı izle Exxen bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Kopenhang CANLI MAÇ İZLE!

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Kopenhag'ı sahasında ağırlayacak. İlk mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan temsilcimiz, mücadeleyi kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Haberimizden mücadelenin canlı anlatımına ulaşabilirsiniz...

    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

    TRABZONSPOR- KOPENHANG MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ!

    Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 2-1 kaybettikleri ilk maçın ardından bu maçta galip gelerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor.

    Trabzonspor'da Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan, zorlu mücadelede sakatlıkları sebebiyle forma şansı bulamayacak. Enis Bardhi ve Marc Bartra ise ilk kez Trabzon'da sahaya çıkmış olacak.

    Trabzonspor, Kopenhag'ı elemesi halinde tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Bordo-mavililer daha önce 2011-2012 sezonunda Devler Ligi'ne katılmıştı. Bordo-mavililer, Kopenhag'a elendiği takdirde ise Avrupa macerasında UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!
        Karşılaşmaya kısa bir süre kala her iki takımın da 11'leri belli oldu.

        Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius
        Kopenhag:

        MAÇIN HEYECANI BURADA
        Karşılaşmanın öne çıkan detayları ve canlı anlatımı maç boyunca takvim.com.tr'den sizlerle buluşacak.
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        Haberler Spor Trabzonspor - Kopenhang CANLI MAÇ İZLE! TS - Kopenhang maçı canlı izle Exxen bedava kesintisiz şifresiz!
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