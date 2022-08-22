Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe - Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Joao Pedro hazır

30 yaşındaki oyuncu, gelir gelmez sakatlanarak büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Joao Pedro iyileşti, takımla çalışmalara başladı. Bugünkü maç, Brezilyalı futbolcu için özel bir anlam taşıyacak. Pedro, yeni takımında ilk kez maç kadrosunda olmaya hazırlanıyor. Tecrübeli hücum oyuncusu gözü, karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde siftah yapmak için Jorge Jesus'ta olacak.

Gustavo 11'e, Luan kulübeye

Jorge Jesus'un, Adana Demir karşısında savunma kurgusunu bir kez daha değiştirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Austria Wien karşısında 3'lü defans hattıyla sahaya çıkmış, Lemos-Szalai-Luan görev yapmıştı. Bu akşam Sarı- Lacivertliler'in 4'lüye dönmesi bekleniyor. Savunmanın göbeğinde ise Gustavo Henrique ile Szalai'nin oynayacağı öğrenildi. Luan Peres'in yanı sıra Alioski'nin Adana Demir maçında kulübede olması muhtemel.