Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe - Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. İşte maça dair tüm merak edilenler ve canlı skor takibi haberimizde!
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde yer alıyor.
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Fenerbahçe - Adana Demirspor muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre, Lincoln, Rossi, Valencia
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga
Arda özel izinli! 4 oyuncu sakat
Sarı-Lacivertliler, sezon henüz yeni başlamasına rağmen sakatlıktan çok çekti. Fenerbahçe'de şu anda Serdar Aziz ve Bruma takımdan ayrı. Nazım Sangare ise uzun süredir sakat. Kanarya'da Mergim Berisha'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı- Lacivertliler'de Austria Wien maçında sakatlanarak kenara gelen Joshua King'in de bu akşamki mücadelede riske edilmemesi bekleniyor. Ayrıca Arda Güler de ailevi bir sebep nedeniyle özel olarak izin aldığı için kadroda olmayacak.