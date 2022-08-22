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    • Spor
    • 22.08.2022 21:30
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    • 22.08.2022 21:32
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    Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe - Adana ADS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hakkında aramalar hız kazandı. Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Adana karşı karşıya geliyor. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi takvim.com.tr'den takip edilebilecek. Taraftarlar maçın yayınkanalı hakkında araştırmalara başladı. İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe - Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE!

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. İşte maça dair tüm merak edilenler ve canlı skor takibi haberimizde!

    Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde yer alıyor.

    FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ!

    İLK 11'LER BELLİ OLDU
    Mücadeleye kısa bir süre kala her iki takımın da 11'leri belli oldu!

    Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar.
    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

    Arda özel izinli! 4 oyuncu sakat

    Sarı-Lacivertliler, sezon henüz yeni başlamasına rağmen sakatlıktan çok çekti. Fenerbahçe'de şu anda Serdar Aziz ve Bruma takımdan ayrı. Nazım Sangare ise uzun süredir sakat. Kanarya'da Mergim Berisha'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı- Lacivertliler'de Austria Wien maçında sakatlanarak kenara gelen Joshua King'in de bu akşamki mücadelede riske edilmemesi bekleniyor. Ayrıca Arda Güler de ailevi bir sebep nedeniyle özel olarak izin aldığı için kadroda olmayacak.

        Joao Pedro hazır

        30 yaşındaki oyuncu, gelir gelmez sakatlanarak büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Joao Pedro iyileşti, takımla çalışmalara başladı. Bugünkü maç, Brezilyalı futbolcu için özel bir anlam taşıyacak. Pedro, yeni takımında ilk kez maç kadrosunda olmaya hazırlanıyor. Tecrübeli hücum oyuncusu gözü, karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde siftah yapmak için Jorge Jesus'ta olacak.

        Gustavo 11'e, Luan kulübeye

        Jorge Jesus'un, Adana Demir karşısında savunma kurgusunu bir kez daha değiştirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Austria Wien karşısında 3'lü defans hattıyla sahaya çıkmış, Lemos-Szalai-Luan görev yapmıştı. Bu akşam Sarı- Lacivertliler'in 4'lüye dönmesi bekleniyor. Savunmanın göbeğinde ise Gustavo Henrique ile Szalai'nin oynayacağı öğrenildi. Luan Peres'in yanı sıra Alioski'nin Adana Demir maçında kulübede olması muhtemel.

        Tribünler dolacak

        Sarı-Lacivertli ekip, bu hasretine Adana Demir karşısında son verebilir. Jorge Jesus'un öğrencileri mücadeleyi kazanmaları halinde tam 310 gün sonra ligde liderliği ele geçirecek. Bu durum, tüm takıma ekstra bir motivasyon sağlayacak gibi görünüyor. En büyük destek ise, biletleri tamamen tüketen ve tribünleri tıklım tıklım dolduracak olan 12. adamdan gelecek.

        Demir, çok formda

        Adana Demir, ligde harika bir başlangıç yaptı. Şimşekler, önce Giresun deplasmanında 3-2 kazandı ardından Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Montella'nın ekibi haftayı lider tamamlamıştı. Onların da tek amacı, 3. hafta sonunda da zirvedeki yerini korumak. Yeni transfer Henry Onyekuru sezona çok iyi başladı, 2 kez ağları sarstı. Younes Belhanda da 2 golü bulunuyor. Kıran kırana geçmesi beklenen maç, haftanın liderini belirleyecek.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe - Adana ADS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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