Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe - Adana ADS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Mücadeleye kısa bir süre kala her iki takımın da 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

Arda özel izinli! 4 oyuncu sakat

Sarı-Lacivertliler, sezon henüz yeni başlamasına rağmen sakatlıktan çok çekti. Fenerbahçe'de şu anda Serdar Aziz ve Bruma takımdan ayrı. Nazım Sangare ise uzun süredir sakat. Kanarya'da Mergim Berisha'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı- Lacivertliler'de Austria Wien maçında sakatlanarak kenara gelen Joshua King'in de bu akşamki mücadelede riske edilmemesi bekleniyor. Ayrıca Arda Güler de ailevi bir sebep nedeniyle özel olarak izin aldığı için kadroda olmayacak.