Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.08.2022 19:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2022 19:53
    ABONE OL

    CANLI | Sivasspor - Alanyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi mutlak 3 puan. Sivasspor Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    CANLI | Sivasspor’un konuğu Alanyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi mutlak 3 puan.

    Sivasspor Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

    İLK 11'LER

    Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, A. Keita, Hakan Arslan, Charisis, Njie, Gradel, Yatabare.

    Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Fatih Aksoy, Pereira, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Fer, Candeias, Lusamba, W. Eduardo.

    SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

    Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sinekle kesintisiz mücadele
    Haberler Spor CANLI | Sivasspor - Alanyaspor
        SON DAKİKA