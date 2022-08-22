CANLI | Sivasspor - Alanyaspor

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi mutlak 3 puan.

Sivasspor Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, A. Keita, Hakan Arslan, Charisis, Njie, Gradel, Yatabare.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Fatih Aksoy, Pereira, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Fer, Candeias, Lusamba, W. Eduardo.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.