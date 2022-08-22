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    • Spor
    • 22.08.2022 20:00
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    • 22.08.2022 20:02
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    CANLI | İstanbulspor - Konyaspor

    Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor evinde arabam.com Konyaspor'u ağırlıyor. İstanbulspor - Konyaspor karşılaşmasını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

    CANLI | İstanbulspor Konyaspor’u ağırlıyor

    Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor ile Arabam.com Konyaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

    Henüz Süper Lig'de puanla tanışamayan İstanbulspor ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor. Lig'de 2 puanı bulunan Konyaspor Süper Lig'deki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

    İSTANBULSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

    İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Melih Kabasakal, Topalli, Ali Yaşar, İbrahim Yılmaz

    Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Pavicic, Amir, Muric, Zymer Bytqi, Endri Çekici, Muhammet Demir

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