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    • Spor
    • 15.08.2022 19:20
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    • 15.08.2022 19:20
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    CANLI | Konyaspor - Başakşehir maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de heyecan Konyaspor - Başakşehir maçıyla devam ediyor. Süper Lig'in 2. haftasında oynanan mücadelede ilk düdük saat 19.15'te çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Konyaspor - Başakşehir

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Konyaspor ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



    KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER
    Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Soner, Zymer, Konrad, Amar, Muhammet
    Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Aleksic, Mounir, Szysz

    KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Konyaspor - Başakşehir maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Sarper Barış Saka düdük çalacak.
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    Haberler Spor CANLI | Konyaspor - Başakşehir maçı canlı anlatım izle
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