CANLI | Konyaspor - Başakşehir maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Konyaspor ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?