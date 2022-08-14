Galatasaray 25 yaşındaki Jamaikalı golcü Shamar'ın transferi için harekete geçti

Transfer dönemine yaptığı hamlelerle damga vuran kulüplerden olan Galatasaray bir forvet daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Andrea Belotti ve Mauro Icardi gibi yıldızları gündeminde tutan Sarı-kırmızılı takımın sürpriz bir isim için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ...
Sarı-Kırmızılı takımın Spartak Moskova forması giyen Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Galatasaray, 25 yaşındaki Nicholson için 2026'ya kadar oyuncunun sözleşmesini elinde tutan Rus kulübüyle görüşmelere başladı.
PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO
Shamar Nicholson'un, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle takımından ayrılmak istediği ifade ediliyor. Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Shamar Nicholson'un daha uyguna transfer edilmesi söz konusu.