Galatasaray 25 yaşındaki Jamaikalı golcü Shamar'ın transferi için harekete geçti

Transfer dönemine yaptığı hamlelerle damga vuran kulüplerden olan Galatasaray bir forvet daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Andrea Belotti ve Mauro Icardi gibi yıldızları gündeminde tutan Sarı-kırmızılı takımın sürpriz bir isim için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.