Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slovacko maçı CANLI hangi kanalda? Maçın 11'leri belli oldu mu? soruları sporseverler tarafından sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılır oldu. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada Slovacko'yı 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe bu akşam rakibiyle rövanş maçına çıkacak. İşte maça dair bilgiler
SLOVACKO FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ...
Slovacko: Nguyen, Danicek, Simko, Kadlec, Reinberg, Levin, Havlik, Travnik, Holzer, Kalabiska, Kozak
Fenerbahçe: Altay, Samuel, G.Henrique, Luan, Novak, İsmail, Zajc, Bruma, Arda, Rossi, Serdar Dursun
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe (bugün) saat 20:00'da oynanacak. Dev mücadele S Sports Plus'ten canlı yayınlanacak.
LINCOLN DAMGA VURDU!
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda Slovacko'yu ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakaya 2 gol 1 asist yapan Lincoln Henrique damga vurdu.