Kamerun’u yenen milliler 2’de 2 yaptı

TÜRKİYE U23 Futbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda A Grubu 2. maçında Kamerun ile karşılaştı. Millilerimiz sahadan 3-2 galip ayrılarak organizasyonda 2 de 2 yaptı. Takımımza galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Eren Karadağ, 61. dakikada Eren Aydın ve 81. dakikada Tayyip Sanuç kaydetti. Kamerun'un golleri ise 24. dakikada Marou ve 85. dakikada Wassou'den geldi. Milli takımımız turnuvada 3. maçında Cezayir ile karşı karşıya gelecek.



KÜBRA İLGÜN'DEN GÜMÜŞ MADALYA

KONYA'DA gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli Taekwondocu Hatice Kübra İlgün, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. atice Kübra, Tokyo 2020'de üçüncü olarak Bursa'ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandırmıştı.



OYUNLARA ADÜ DAMGA VURDU

İSLAMI Dayanışma Oyunları 2022'de, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri elde ettikleri başarılar ile oyunlara damgasını vurdu. Gülle Atma'da Alperen KarahanKadınlar Gülle Atma'da Emel Dereli, sırıkla yüksek atlamada ise Buse Arıkazan altın kazandı.