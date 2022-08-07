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    • Spor
    • 07.08.2022 19:44
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    • 07.08.2022 19:45
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    CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de heyecan başladı. İlk hafta maçında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor kritik maçta karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. İki ekip de zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları takvim.com.tr'de...

    CANLI | Karagümrük - Alanyaspor

    Fatih Karagümrük ile Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakadan galibiyetle ayrılıp sezona 3 puanla başlamak istiyor.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapıyor.

    FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!
    Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Emir Tintiş, Caner Erkin, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Levent Mercan, Borini, Diagne

    Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Yusuf Özdemir, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Eduardo

    FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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