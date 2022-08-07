CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı anlatım izle

Fatih Karagümrük ile Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakadan galibiyetle ayrılıp sezona 3 puanla başlamak istiyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Emir Tintiş, Caner Erkin, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Levent Mercan, Borini, Diagne
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Yusuf Özdemir, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Eduardo
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.