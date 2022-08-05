Perde açılıyor!

Süper Lig'de yeni sezon bugün başlıyor... 75 günlük aradan sonra yeniden start alacak Süper Lig'de bu sezon 19 takım mücadele edecek. Süper Lig, 4. kez 19 takımın mücadelesine sahne olacak. Lig, 1985-1986, 1986-1987 ve 1988-1989 sezonlarında 19'ar takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Süper Lig'de geride kalan 64 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 5'i 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, birer sezonu da 21 ve 22 takımla oynandı. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük karşılaşması, 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak. Lige 13 Kasım'da tamamlanacak 14. hafta maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası dolayısıyla 40 gün ara verilecek. Sezonun açılış maçında İstanbulspor ile Trabzonspor mücadele edecek. Bir başka şampiyonluk adayı Beşiktaş ise yarın evinde Kaysenispor ile mücadele edecek. Galatasaray ilk hafta Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise ilk hafta evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.



FIRTINA EN BÜYÜK FAVORİLERDEN

GEÇEN sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor bu sezonun da en büyük favorilerinden... Trabzonspor'un ezeli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarını mutlu etmek istiyor.