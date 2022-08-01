SÜPER Kupa'yı kazanarak dinlenmek için İstanbul'da otele geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Pastayı kesen Abdullah Avcı, "Bu şehirde olmak beni çok mutlu ediyor. Yeni bir hikaye yazıyoruz" dedi. Soyunma odasında ailesiyle birlikte fotoğrafının yer aldığı doğum günü pastasıyla karşılaşan Avcı, "Sizinle beraber olmak, bu şehirde olmak, bu enerjide olmak beni çok mutlu ediyor. Çok güzel şeyler kazanıyoruz ve kazanmaya da devam edeceğiz. Yeni bir hikaye yazmak için daha fazlasını istememiz lazım. Bugün bunun başlangıcını yaptık. Hafta sonu Süper Lig'in başlangıcını yapacağız sora da Şampiyonlar Ligi'nin. Kısa vadedeki hedeflerimiz bunlar. Bunlara ulaşacağımızı biliyoruz. Benim için en büyük hediyelerden biri bugün aldığımız kupa. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından pastanın mumlarını üfleyen Abdullah Avcı, ilk dilimi kaptan Uğurcan ve başkan Ahmet Ağaoğlu'na ikram etti.