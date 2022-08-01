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    Mıdtsjö’de mutlu son

    Galatasaray yönetiminin net tutumu ve Norveçli yıldızın duruşu sonuç verdi, AZ Alkmaar inadından vazgeçti. Frederik Midtsjö bugün Sarı-Kırmızılılar’la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Mıdtsjö’de mutlu son

    GALATASARAY'DA transferi adeta yılan hikayesine dönen Frederik Midtsjö konusunda dün müjdeli haber geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaşmaya vardığı Norveçli yıldızı 4 ve 11 Ağustos'ta oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatmak isteyen AZ Alkmaar'ın inadı kırıldı. Hollanda kulübü, Galatasaray yönetiminin masadan kalkma tehdidi ve Midtsjö'nün kararlı tutumu sonrasında transfere onay verdi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız futbolcu ardından kendisini 3 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak. Fiziki açıdan son derece iyi durumda olan Midtsjö, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Antalyaspor ile oynanacak olan sezonun ilk maçında forma giyebilecek. Galatasaray bu transfer için AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro ödeyecek. Midtsjö'ye ise yıllık 1 milyon Euro garanti ücret verilecek.

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