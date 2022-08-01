Kürşat Şahin önderliğindeki Türk Kick Boks sporcuları Bakü’de tarih yazdı

Organizasyon dünyasının ünlü ismi Kürşat Şahin önderliğindeki Türk sporcular, düzenlenen Loca Fight Clup Kick Box gecesinde birbirinden başarılı sonuçlar alarak geceye damga vurdu.

Türkiye'de onlarca etkili program ve organizasyonların altında imazası bulunan organizatör Şahin, kariyerinde yeni bir başarıya imza atarken mücadeleyi tribünden takip eden ünlü oyuncu Burak Özçivit ise konuklar arasındaydı.

İzleyicilerinden tam not alan ve sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Loca Clup Kick Box gecesinin sonunda Türk sporcuların 6-2'lik ezici üstünlüğüyle tamamlandı. Sporculara kupalarını ise geceye katılan ünlü oyuncu Burak Özçivit takdim etti. Gecenin sonunda Özçivit'e katılımlarından dolayı plaket de verildi.

Ünlü organizatör Kürşat Şahin çok ses getiren başarılı organizasyonlar düzenlemekle kalmıyor, aynı zamanda televizyon, sinema ve tiyatro seyircisinin yakından tanıdığı bir isim olarakta ön plana çıkıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Loca Fight Club'da 8 ayrı dünya kick boks şampiyonunu aynı ringe çıkaran Şahin, Türkiye'de bir ilke imza atmış ve maçlar TV8 ve TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanmıştı.

Şahin, temellerini 2009 yılında attığı 'Ringin Sultanları' projesiyle kadın kick boksçuları ringe çıkararak sporda kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik oldukça önemli bir projeye de öncülük etmişti.

Düzenliği her organizasyonu dövüş sporları tutkunlarını heyecanladırmasının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de televizyon dünyasında çok ses getiren ve kendisinden sıkça söz ettirmeyi başaran Şahin'in rol aldığı diziler arasında "Mehmetçik Kut'ül-Amare", "Kurtlar Vadisi", "Cennet Mahallesi", "Sil Baştan", "Omuz Omuza", "Çemberimde Gül Oya", "İstanbul Masalı", "Şubat Soğuğu" ve "Asla Unutma" da var.

Kürşat Şahin'i ekranlarda en çok konuşulan isimlerden biri yapan ve bugüne kadarki en iddialı rölünü üstlendiği dünyaca ünlü yıldız Jean Reno ile kamera karşısına geçtiği Hollywood yapımı "Kurtlar İmparatorluğu" filmi oldu. Filmde özel harekat tim komutanını canlandıran Şahin'in oyunculuk performansı göz doldurmuştu.

1979, Kahramanmaraş-Elbistan doğumlu Kürşat Şahin, özel hayatıyla da örnek bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Düzenli olarak spor yapan, kick boks'la ilgilenen, at binme ve kılıç kullanma dersleri alan Şahin için Loca Fight Clup Kick Box gecesi 11 aylık yoğun hazırlanma sürecinin ardından başarılı bir şekilde tamamlandı ve alanında bir çok ilke imza atmış oldu. Şahin Sezonun yorgunluğunu üzerinden atmadan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde muhteşem bir geceye daha imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü organizatör akabinde Almanya'nın Stuttgart Kentinde çok büyük bir Türk gecesi düzenleyerek tebrikleri kabul edecek.