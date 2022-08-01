Fenerbahçe 7 eksikle çalıştı

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Mert Hakan Yandaş, günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.