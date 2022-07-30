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    • Spor
    • 30.07.2022 06:00
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    • 30.07.2022 06:59
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    Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? GS Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11'leri...

    Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile hazırlık maçına çıkacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip yeni sezon öncesi sahaya güzel bir oyun yansıtmak istiyor. Peki Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? GS Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve diğer detaylar...

    Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta?

    Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemde yer alıyor. Galatasaray önümüzdeki günlerde İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak. Futbolseverler maçın yayın saatini, kanalı ve 11'leri merak ediyor. Peki Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? GS Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...

    GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

    GS FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Heyecanlı maç Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
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    Haberler Spor Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? GS Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11'leri...
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