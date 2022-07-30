Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? GS Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11'leri...

Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemde yer alıyor. Galatasaray önümüzdeki günlerde İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak. Futbolseverler maçın yayın saatini, kanalı ve 11'leri merak ediyor. Peki Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? GS Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...