Hasretinden yandı gönlüm

BİR Fener klasiği... Sarı- Lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Dinamo Kiev'e Kadıköy'de 2-1 yenilerek elendi. Devler Ligi'nde son maçını 2008'de oynayan Fenerbahçe'nin büyük hasreti böylece 15 yıla yükseldi.



KİNG KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

20. dakikada İrfan Can'ın frikiği direkten oyun alanına döndü. 50'de King kaleci ile karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi. 53'te İsmail ikinci sarı kartını gördü ve Fener 10 kişi kaldı.



SZALAİ TAM ZAMANINDA!

57. dakikada Buyalskiy'nin golüyle D.Kiev öne geçti. 68. dakikada Fener penaltı kazandı. Ancak Valencia penaltıyı kaçırdı. 88'de Szalai'nin golüyle karşılaşma uzatmaya gitti.



ESKİ FENERLİ DARBEYİ VURDU

ANCAK 114'te sahne alan eski Fenerbahçeli Karavaev turu Dinamo Kiev'e getirdi. Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek olan Kanarya, Slovacko ile karşılaşacak.