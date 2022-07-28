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    • 28.07.2022 12:37
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    • 28.07.2022 12:46
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    Fenerbahçe'nin sezona yine hüsranla başladı! 'Güler' misin ağlar mısın: Arda sadece 18 dakika süre aldı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri! Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev’e elenerek taraftarına yine büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Juan Pedro, Lincoln, Wililan Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma bol sıfırlarla transfer edildi. Fenerbahçe’nin özkaynaklarından Arda Güler iki maçta sadece 18 dakika görev aldı rövanşta tercih edilmedi bile.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | ’Güler’ misin ağlar mısın!

    8 sezondur Süper Lig şampiyonluğuna hasret olan ve 15 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremeyen Fenerbahçe flaş transferlerle başladığı sezona yine kötü başladı.

    Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Fenerbahçe ile oynadığı iki maça da aynı 11'le başladı. Ukrayna ekibinin ilk 11'inde altyapıdan 7 oyuncu yer aldı. Bu sezon transfer ettiği 3 oyuncuya bonservis bedeli ödemedi. Savaş nedeniyle takımdan ayrılan isimler oldu. Ancak sistemli bir şekilde ilerlemenin mükafatını aldılar.

    Fenerbahçe ise Dinamo Kiev ile oynadığı iki maçta da yeni yıldızlarını sahaya sürdü. Her sezon olduğu gibi kadroda yine yap-boz yaptı.

        SADECE 18 DAKİKA SÜRE ALDI
        Juan Pedro, Lincoln, Wililan Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma bol sıfırlarla transfer edildi. Fenerbahçe'nin özkaynaklarından Arda Güler iki maçta sadece 18 dakika görev aldı rövanşta tercih edilmedi bile.

        Arda Güler büyük yeteneklerine rağmen forma şansı bulamazken, Avrupa'nın dev kulüpleri ise genç yeteneklerine devler sahnesinde şans vermeye devam ediyor.

        Bayern Münih'in 19 yaşındaki Alman yıldızı Jamal Musiala, henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Bundesliga'da ise 26 karşılaşmada 6 gole imza attı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin sezona yine hüsranla başladı! 'Güler' misin ağlar mısın: Arda sadece 18 dakika süre aldı
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