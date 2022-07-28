Fenerbahçe Peres için Marsilya ile el sıkıştı

KİM Min Jae'nin ayrılığının ardından son olarak Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin, Marsilya'dan Luan Peres ile anlaşma sağladığı bildirildi. Bu sezon transfere hızlı giriş yapan ve 7. transfer olarak Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı lacivertliler, yeni oyuncu arayışlarını sürdürüyordu. Fransız basınından Fenerbahçe'nin Luan Peres için Marsilya ile görüşme gerçekleştirdiği haberi gelirken oyuncu için prensip anlaşması sağlandığı ifade edildi. Resmi açıklama her an gelebilir.



SZALAİ'NİN GOLÜ TUR İÇİN YETMEDİ

GECENİN başarılı isimlerinden Szalai 88'deki kafa golüyle maçı uzatmaya götürdü. Savunmada da iyi işler yapan Macar stoperin çabaları tur için yeterli olmadı.