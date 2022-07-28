Başımız dik ayrılıyoruz

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus Fenerbahçe'nin 2-1 kaybettiği Dinamo Kiev maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Maçın kırılma anı olan kırmızı karta kadar iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "7 şut attıkm, rakibin şutu yoktu. Kırmızı kart maçın tüm gidişatını değiştirdi. O anda dengemiz bozuldu. Yine de cesaretimizi korumaya devam ettik."



KİEV ÖNÜNDE ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK

MAĞLUP ayrıldığınız zaman mutlu olamazsınız. Ama takım bugün buradan kafası dik ayrıldı. Tecrübe eksikliği belirleyici etken oldu. Takım iyi mücadele etti. Kaçan penaltıya rağmen direncimiz bozulmadı. Beraberliği bulduk. Uzatma bölümünde ise yorgunduk.



TRANSFERLER BENİM ONAYIMLA YAPILIYOR

YEDİĞİMİZ 2. gol direncimizi kırdı diyebiliriz. Çünkü çok efor sarfettik ve topu ileriye taşımakta biraz zorlanıyorduk. Şimdi yolumuza UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecveğiz. Taraftarlar bu takımla gurur duyabilir. Transferler benim onayımla yapılıyor. Şu dönemde transfer biraz zor ama çalışıyoruz.



ÖNCE 'GOL' DEDİ SONRA FAUL

Fenerbahçe ilk yarıda Joshua King ile golü buldu . Hakem orta noktaya yönelirken vazgeçti ve fau l kararı verdi. VAR olmadığı için sevinç yarım kaldı.



FENERBAHÇE maçın ilk yarısında golü buldu. Sol kanatta topu rakibinden kapan Valencia'nın asistinde Joshua King altı pasta dokunarak topu filelere gönderdi. Maçın İtalyan hakemi Massimilianı Irrato tam santrayı gösterecekken, yardımcı hakem ile göz göze geldi ve faul kararı verdi. VAR da olmadığı için tribünlerin gol sevinci yarım kaldı.



EMME 46'DA GİRDİ 78'DE OY UNDAN ÇIKTI

FENERBAHÇE'NİN genç yıldızı Emre Mor 46'da İrfan Can'ın yerine oyuna girdi. Ancak Jesus beklenmedik bir kararla Emre'yi 78'de oyundan aldı, Bruma'yı oyuna soktu.