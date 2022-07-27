Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI MAÇ İZLE! FB Dinamo Kiev maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Exxen TV canlı maç izle

Fenerbahçe ,Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i bu akşam sahasında konuk ediyor. Kanarya, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yazdıracak. Heyecanlı maç için geri sayım sona erdi. Haberimizden maçın canlı anlatımına ulaşabilirsiniz...
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.
Fenerbahçe - Dinamo Kiev 11'ler:
Fenerbahçe: Altay - Osayi - Tisserand - Ferdi - İrfan - İsmail - Arao - King - Valencia - Rossi
Dinamo Kiev: