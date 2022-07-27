EXXEN tek maç satın alma (FB Dinamo Kiev)! EXXEN spor paketi ne kadar, kaç kişilik? EXXEN giriş ile FB maçı izleme ekranı!

EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.

Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.