EXXEN tek maç satın alma (FB Dinamo Kiev)! EXXEN spor paketi ne kadar, kaç kişilik? EXXEN giriş ile FB maçı izleme ekranı!

Futbolseverler 27 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayacak Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını Exxen'den izleyebilecek. Peki Exxen'e nasıl üye olunur? EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar? Fenerbahçe Dinamo Kiev EXXEN maç fiyatı ne kadar? İşte yanıtları...
EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.
İşte EXXEN + EXXEN SPOR üyelik paketleri ve fiyatları:
Exxen Spor Üyelik Paketi Fiyatları Ne Kadar?
Aylık (EXXEN 29,90TL + EXXEN SPOR 39,90TL) 69,80 TL