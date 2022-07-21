Tuanzebe’de sona doğru

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Stoper arayışlarını dört koldan sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Uzun süredir görüşülen Boyata, Denayer ve Vestergaard'ta yüksek maliyet engelleriyle karşılaşan Bordo-Mavililer, Manchester United formasını giyen Axel Tuanzebe'de mutlu sona yaklaştı.

BAZI ENDİŞELER VAR

İngiliz kulübüyle 1 yıl sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperle büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Yönetimin Manchester United ile de el sıkıştığı gelen bilgiler arasında. Bu gelişme sonrasında tüm gözler teknik direktör Abdullah Avcı'ya çevrildi. Tecrübeli hocanın onay vermesi durumunda Tuanzebe'nin hemen Trabzon'a davet edileceği öğrenildi.

RAPOR BEKLENİYOR

Önemli bir potansiyele sahip olan İngiliz stoperin geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Napoli'de sakatlanarak sadece 2 maç oynamasının bazı tedirginlikler yarattığı belirlendi. Tuanzebe'nin son resmi karşılaşmasına 13 Ocak'ta çıkması da dikkatleri çekiyor.

37 MAÇA ÇIKTI

Abdullah Avcı ve ekibinin şu anda genç yıldızla ilgili gerekli çalışmaları yaptığı ve kısa süre içinde yönetime raporunu vereceği öğrenildi. Manchester United altyapısında yetişen Axel Tuanzebe, İngiliz ekibinin formasıyla 37 karşılaşmada görev yaptı.