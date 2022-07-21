Savunmaya son aday Gustavo Henrıque

DEFANSIN en önemli ismi Kim Min Jae'yi kaybetmek üzere olan Fenerbahçe'de stoper arayışları da hız kazanmış durumda. Listesinde çok sayıda isim olan Sarı-Lacivertliler'in gündemine yeni bir stoper daha girdi. Brezilya basınına göre Fener, Flamengo formasını giyen Gustavo Henrique ile ilgileniyor. Globo Esporte, "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Flamengo'dan Gustavo Henrique'yi istiyor" manşetini attı. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin teklif yapmadığı ancak Arao transferinden dolayı iki kulüp arasındaki ilişkilerin son derece sıcak olduğu da vurgulandı.



GURBETÇİLERDEN ÇOK YOĞUN İLGİ VARDI

POLONYA'DA oynanan maçı 3 bine yakın Türk taraftar izledi. Miejski Stadı'na adeta akın eden gurbetçiler 90 dakika boyunca Fenerbahçe'ye çok büyük destek verdi.



İKİ YENİ TRANSFER 11'DE

TEKNİK direktör Jorge Jesus yeni transferler arasından 2 isme dün ilk 11'de şans verdi. Portekizli hoca orta alanda Willian Arao'yu, hücumda ise Joshua King'i oynattı. Bruma ve Lincoln ise ikinci yarıda görev yaptı.