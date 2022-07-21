Şampiyonluk istiyorum

Galatasaray önceki gün İstanbul'a getirdiği Haris Seferovic'in transferini resmen açıkladı. Sarı- Kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamada İsviçreli yıldızın Benfica'dan 1 milyon Euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Seferovic'e 2.3 milyon Euro maaş ödeneceği, satın alma opsiyonunun ise 2.5 milyon Euro olduğu belirtildi. Resmi imza sonrası GSTV'ye konuşan yıldız futbolcu, "Çok güzel bir şehre ve çok büyük bir kulübe geldim. Bir an önce taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ben Müslümanım ve kolumdaki ay-yıldız dövmesi de bu yüzden" dedi.