Fransız basınında Duboıs şaşkınlığı!

ÜST üste bombaları patlatan Galatasaray son olarak Leo Dubois'nın transferinde de mutlu sona ulaştı. Her konuda anlaşma sağlanan Fransız sağ bek dün akşam saatlerine İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Dubois ardından 4 yıllık imzayı atacak. Galatasaray'ın Lyon'a 2.5 milyon Euro, yıldız futbolcuya da 1.8 milyon Euro maaş ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan Leo Dubois'nın Galatasaray'a transferi Fransa'da çok büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Dün bir TV programında yapılan yorumda, "Galatasaray kesinlikle müthiş bir oyuncu aldı. Keşke Türkiye'ye gitmeseydi, Ligue 1'de kalsaydı" ifadesi kullanıldı.