Eski Fenerli Markovic Gaziantep’e imza attı

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Lazar Markovic'i kadrosuna kattı. Son olarak Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki Sırp futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, " Markovic'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



ROMA BOMBAYI PATLATTI DYBALA'Yİ AÇIKLADI

SERIE A ekibi Roma, Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 28 yaşındaki Arjantinli yılıdızın 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. İmza sonrası konuşan Dybala, "Yükselmekte olan bir takıma, birlikte çalışmanın bir ayrıcalık olacağı bir teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma katılıyorum." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE'DEN AYRILDI EFES'LE ANLAŞMA SAĞLADI

THY Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes, Fenerbahçe ile yolları ayıran Achille Polonara'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklaya göre, 2,02 metre boyundaki İtalyan oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Euroleague'de 33 maçta oynayan Polonara, maç başına 7,8 sayı, 4,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.