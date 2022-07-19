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    Jovane Cabral bitti bitiyor

    Beşiktaş uzun bir süredir görüştüğü Sporting Lizbon ile Jovane Cabral’ın kiralık transferi için anlaşma sağladı.

    Jovane Cabral bitti bitiyor

    BEŞİKTAŞ sol kanadını sağlama alıyor. Şimdiye kadar Gedson, Cenk Tosun, Weghorst, Muleka, Saiss gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Kartal'dan yeni bir hamle daha geldi. Siyah-Beyazlılar, Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral'ın transferi için büyük aşama kaydetti. Cabral, Beşiktaş'tan 1.1 milyon Euro kazanacak. 24 yaşındaki Cabral, sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabiliyor. Öte yandan Siyah-Beyazlıların kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi. Cabral geçen yıl yarım sezonluğuna İtalya'nın güçlü takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı.

    GELECEK SEZON BOŞTA

    SERIE A'da geride kalan sezon 21 karşılaşmada forma giyen yetenekli futbolcu 4 gol atarken 1 de asist yaptı. Portekiz medyasında yer alan habere göre; siyah-beyazlıların ilgilendiği Jovane Cabral, Sporting Lizbon'un kamp kadrosuna alınmadı. Cabral'ın Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Sporting Lizbon altyapısından yetişen Cabral, İtalyan ekibi Lazio'ya 300 bin Euro kiralama bedeli ile transfer olmuştu. Yeşil Burunlu Cabral, kariyerinde 140 karşılaşmada forma giyerken 25 gol ve 20 asiste imza attı. Sporting Lizbon'un yıldızı Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 5 kez forma giydi ve 1 gole imza attı.

    EMRECAN ARTIK KARTAL
    BEŞİKTAŞ İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan ile anlaştı. Rizesporlu Emirhan Topçu içinse pazarlıklar devam ediyor.

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