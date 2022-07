Formulaz yine nefesleri kesti

Binlerce sporseverin yerinden takip ettiği Red Bull Formulaz'da kadınlar kategorisinde Leyla Çukur, erkekler kategorisinde ise üst üste ikinci kez Fatih Çukur birinci oldu.



OKAY YOKUŞLU ARTIK WEST BROMWİCH'TE

CELTA Vigo'dan ayrılan Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu. Okay Yokuşlu, 2020-21 sezonununda formasını giydiği West Bromwich ile resmi sözleşme imzaladı. Milli oyuncu 3 yıllık sözleşme yaptı. West Bromwich'in menajeri Steve Bruce, "Okay kalitesinde bir oyuncuyu kadroya katabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



HULL CİTY'YE TRANSFERİM GÜZEL BİR HİKAYEYDİ

ANTALYASPOR'DAN Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik, "Hikayem örnek oldu, çok mutluyum. Antalya'da büyümüş biri olarak gerçekten güzel bir hikaye oldu. Nuri Şahin futbolcuyken bana çok iyi futbolcu olduğumu söyledi. Altyapıdan çıkan oyuncular için bu yorumlar çok değerli. Bu son olmayacak. Antalyaspor'un altyapısına güveniyorum" dedi.



ATLETİCO MADRİD'İN GÖZÜ RONALDO'DA!

MANCHESTER United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Madrid'e dönebilir. AS gazetesinin haberine göre, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'nin Ronaldo'nun transferine sıcak bakıyor. A.Madrid'in finansal şartlar nedeniyle şu anda transferi gerçekleştirme şansının düşük olduğu belirtilse de takımdan ayrılacak isimler sonrası flaş bir hamle gelebilir.