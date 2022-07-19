Çok taze bir başlangıç yapıyoruz

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Rosier önemli açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu, "Çok taze, çok yeni bir başlangıç yapıyoruz ve bu sezonun gerçekten çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Buradan da o anlamda içlerini rahat tutmaları için bir mesaj verebilirim" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Bizimle birlikte G.Saray, F.Bahçe, Trabzonspor doğal favori. Geçen sezon çok alışılmışın dışındaydı. Biz yeni bir başlangıç yapıyoruz. Galatasaray aynı şeyi kesinlikle bir daha yaşamak istemeyecektir. Fenerbahçe geçen sezon zaten belirli bir aşamadan sonra toparlandı. İyi bir final yaptı. Şimdi iyi transferler yapıyorlar. Trabzonspor zaten son şampiyon. Bence yine öne çıkan takımlar bu dörtlü olacak" diye konuştu.



LORIENT N'KOUDOU'YU ISTIYOR

Beşiktaş formasıyla geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıkların ardından gözden düşen Kevin N'Koudou'ya Fransız takımlarının ilgisi sürüyor. 27 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusunu Lorient'in transfer etmek istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın bu transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi.



SERDAR SAATÇI IÇIN KRITIK SAATLER

AVUSTURYA kampında kadro dışı kalan Serdar Saatçı'nın kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak. Futbolcunun adı Portekiz ekibi Sporting Liz

bon ile anılıyor. Genç oyuncu, eğer özür dilemez ve kulüp de bulamazsa, sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak çalışmak zorunda kalacak.



ASLA TAVİZ YOK!

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımı için mali disiplin ve yarışmacı karakterden taviz vermeden kadro oluşturduklarını belirtti. Siyah- Beyazlı kulübün başkanı, temmuz ayı sonunda önemli bir hazırlık maçıyla stadı açıp taraftarlarla hasret gidermenin hazırlıklarını yaptıklarını vurguladı.