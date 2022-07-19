Avrupa şaşkına döndü!

Galatasaray önceki gün transferde çok sürpriz bir hamle yapmış ve bonservisi elinde olan Florian Grillitsch'le anlaşmıştı. Bu transfer Sarı-Kırmızılı taraftarlar kadar Avrupa futbol piyasasını da şaşkına çevirdi. Çünkü son olarak Hoffenheim'da forma giyen ve piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Avusturyalı yıldızın ismi birçok önemli kulüple anılıyordu. İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Arsenal ve Newcastle'ın Grillitsch ile ilgilendiğini duyurmuştu. İtalyan basını ise yıldız futbolcuyu Roma ve Fiorentina'nın istediğini yazmıştı.