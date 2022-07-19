Avrupa şaşkına döndü!

Galatasaray önceki gün transferde çok sürpriz bir hamle yapmış ve bonservisi elinde olan Florian Grillitsch'le anlaşmıştı. Bu transfer Sarı-Kırmızılı taraftarlar kadar Avrupa futbol piyasasını da şaşkına çevirdi. Çünkü son olarak Hoffenheim'da forma giyen ve piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Avusturyalı yıldızın ismi birçok önemli kulüple anılıyordu. İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Arsenal ve Newcastle'ın Grillitsch ile ilgilendiğini duyurmuştu. İtalyan basını ise yıldız futbolcuyu Roma ve Fiorentina'nın istediğini yazmıştı.
Alınan bilgilere göre Grillitsch'in aynı zamanda menajerliğini yapan babasının yüksek talepleri sonrası yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Galatasaray yönetiminin uzun uğraşlar sonrasında hem Avusturyalı yıldız hem babasını ikna ederek bu transferi bitirmesi çok büyük yankı uyandırdı. Özellikle İtalyan basını, Fiorentina'nın ciddi şekilde Grillitsch'i istediğini ve gelinen durumun hayal kırıklığı yarattığını belirtiyor. Çok yönlü bir futbolcu olan tecrübeli yıldız, neredeyse kale haricinde tüm bölgelerde oynuyor. Geçen sezon ağırlıklı olarak stoper pozisyonunda görev yapan Grillitsch'in kariyer geneline baktığımızda ise orta alanda oynaması dikkatleri çekiyor.