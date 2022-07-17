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    • Spor
    • 17.07.2022 13:54
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    • 17.07.2022 15:02
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    Türkiye - Sırbistan CANLI MAÇ İZLE! Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle kesintisiz (TRT 1 naklen yayın)

    Türkiye Sırbistan voleybol maçı için geri sayım sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi olabilmek için Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları en son karşılaşmasını İtalya ile gerçekleştirdi ve karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. Voleybolseverler Türkiye Sırbistan maçını canlı izleme yollarını aramaya başladı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye - Sırbistan CANLI MAÇ İZLE!

    Ankara'da oynanan Milletler Ligi maçında Voleybol Kadın A Milli Takımımız yarı finalde elendi. Ay-Yıldızlılar normal etapta 3-0 yendiği İtalya'ya aynı skorla kaybetti. Milliler, Sırbistan ile 3.'lük maçına çıkacak. Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle kesintisiz izle...

    TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Türkiye Sırbistan voleybol maçı bugün oynanacak. Mücadele saat 15:00'da başlayacak. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Türkiye Sırbistan voleybol maçı TRT Yıldız ve TRT 1'den canlı ekrana gelecek.

    TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    SON MAÇTA NELER YAŞANDI?

    FIVB Milletler Ligi Yarı Final maçında A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

        Ankara Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı gelen sayılarla dengede gitti. Manşet problemi ve servis hataları nedeniyle 17-12 geriye düşen ay-yıldızlılarda antrenör Giovanni Guidetti molaya gitti. Molanın ardından milliler taraftarının önünde ilk seti 18-25 kaybetti.

        İlk setteki mücadelesini ikinci sette de sürdüren Filenin Sultanları, oyunun son bölümüne 26-26 girdi. İtalya'nın direncini kıramayan milliler, Paola Egonu'nun sayılarına engel olamadı ve ikinci seti de 26-28 kaybetti.

        Karşılaşmanın üçüncü setinde İtalya'nın üstün oyunu karşısında milliler direnç göstererek skoru 20-21e getirdi. Molanın ardından İtalya, Paola Egonu'nun sayısıyla skoru 20-22 yaptı. Skor 22-24 İtalya lehine olunca Guidetti molaya gitti. Servisi sayıya çeviren Egonu, İtalya'yı galibiyete taşıdı.
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        Haberler Spor Türkiye - Sırbistan CANLI MAÇ İZLE! Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle kesintisiz (TRT 1 naklen yayın)
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