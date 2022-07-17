Türkiye - Sırbistan CANLI MAÇ İZLE! Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle kesintisiz (TRT 1 naklen yayın)

Ankara'da oynanan Milletler Ligi maçında Voleybol Kadın A Milli Takımımız yarı finalde elendi. Ay-Yıldızlılar normal etapta 3-0 yendiği İtalya'ya aynı skorla kaybetti. Milliler, Sırbistan ile 3.'lük maçına çıkacak. Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle kesintisiz izle...
TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Sırbistan voleybol maçı bugün oynanacak. Mücadele saat 15:00'da başlayacak. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Türkiye Sırbistan voleybol maçı TRT Yıldız ve TRT 1'den canlı ekrana gelecek.
SON MAÇTA NELER YAŞANDI?
FIVB Milletler Ligi Yarı Final maçında A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.