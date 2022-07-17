Denayer de listede bulunuyor! Trabzonspor'da transferde kritik hafta

BU SEZONA DA HIZLI BAŞLADI

Bu sezon da Stefano Denswil'i yeniden kadroya katan, sol beke Eren Elmalı, ön liberoya Doğucan Haspolat ve sağ beke Jens Stryger Larsen ve sol kanada da Trezeguet'yi alan Fırtına, yine erken davrandı.