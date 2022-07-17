Denayer de listede bulunuyor! Trabzonspor'da transferde kritik hafta

Trabzonspor Yönetimi, geçen sezon olduğu gibi transferleri lig başlamadan bitirerek yine erken yol almak istiyor...
Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı'yı 2019-2020 sezonunun devre arasında 2020-2021 sezonu yaz döneminde de Marek Hamsik, Bruno Peres, Andreas Cornelius, Gervinho ve Dorukhan Toköz'ü alarak şampiyon kadronun temellerini atan Trabzonspor geçen sezon devre arasında da Edin Visca'yı bitirmişti.
Bordo- Mavili fırtına böylece sezonu da rakiplerinin açık ara önünde şampiyon olarak tamamlamıştı...