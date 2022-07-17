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    Denayer de listede bulunuyor! Trabzonspor'da transferde kritik hafta

    Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen gibi isimleri renklerine katan Trabzonspor bu hafta stoper transferini de bitirecek. Yeni sezon öncesi eksiklerini tamamlayacak.

    Transferde kritik hafta
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    Trabzonspor Yönetimi, geçen sezon olduğu gibi transferleri lig başlamadan bitirerek yine erken yol almak istiyor...

    Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı'yı 2019-2020 sezonunun devre arasında 2020-2021 sezonu yaz döneminde de Marek Hamsik, Bruno Peres, Andreas Cornelius, Gervinho ve Dorukhan Toköz'ü alarak şampiyon kadronun temellerini atan Trabzonspor geçen sezon devre arasında da Edin Visca'yı bitirmişti.

    Bordo- Mavili fırtına böylece sezonu da rakiplerinin açık ara önünde şampiyon olarak tamamlamıştı...
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        Haberler Spor Denayer de listede bulunuyor! Trabzonspor'da transferde kritik hafta
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