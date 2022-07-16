TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI İZLE | Trabzonspor - Slovacko maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sezon öncesi kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkıyor.
Bordo mavili ekip, Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak.
Kamp kapsamındaki ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılma peşinde...
TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Slovacko arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN