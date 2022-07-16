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    • Spor
    • 16.07.2022 13:41
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    • 16.07.2022 13:41
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    TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI İZLE | Trabzonspor - Slovacko maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Slovenya'da kamp sürecini geçiren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçını Slovacko ile yapacak. Bordo mavililer, Çekya ekibini geçip moral depolamak istiyor. Peki Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Trabzonspor - Slovacko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Slovacko maçının detayları...

    Trabzonspor ikinci maçına çıkıyor

    Sezon öncesi kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkıyor.

    Bordo mavili ekip, Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak.

    Kamp kapsamındaki ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılma peşinde...

    TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor ile Slovacko arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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    Haberler Spor TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI İZLE | Trabzonspor - Slovacko maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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