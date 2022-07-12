Galatasaray yönetimi transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Idrissa Gueye için girişimlerini sürdürüyor. Senegalli yıldızın dün PSG kampına katılması ve sportif direktör Luis Campos ile görüşmesi sonrasında ortam iyice ısınmaya başladı.

KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN

Fransa'nın en önemli yayın organlarından biri olan L'Equipe, Gueye konusunda yaşanan gelişmelere geniş yer veriyor.

Gazeteye göre PSG kulübü, Senegalli yıldızla yolları ayırma konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı. Bu gelişme sonrasında bugün Galatasaray yönetimi ile PSG arasında görüşme yapılacağı vurgulandı. Yapılacak görüşmenin, transferin seyrini belirleyebileceği de ifade edildi.

SIKI PAZARLIKLAR YAPILACAK

Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Idrissa Gueye'yi mutlaka kadroya katmaki istiyor. Ancak yönetim, belirlenen ekonomik şartların dışına asla çıkmama konusunda da kararlı. Bu nedenle hem Galatasaray-Gueye hem de Galatasaray-PSG cephesinde sıkı pazarlıkların yaşanması bekleniyor.

TEK TALİBİ GALATASARAY

Fransız basınına göre şu ana kadar 32 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın dışında talip çıkmadı. Bu da Gueye'nin önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimalini güçlendiriyor.

Bugün Galatasaray yönetimi ile PSG arasında yapılacağı belirtilen görüşmeden çıkacak sonuç büyük bir merakla bekleniyor.