Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.07.2022 12:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2022 13:27
    ABONE OL

    Idrissa Gueye'de kader günü: Fransız basını kritik görüşmeyi yazdı

    Orta sahada güçlü alternatifler yaratmak isteyen Galatasaray yönetimi transfer gündeminin ilk sırasına PSG'nin deneyimli isimlerinden Idrissa Gueye'yi aldı. Gueye'nin takımdan ayrılmak için PSG yönetimiyle büyük oranda anlaştığı belirtildi. Fransız basını, bugün Galatasaray yönetimi ile PSG arasında yapılacak görüşmede transferin seyrinin belirleneceğini satırlarına taşıdı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Idrissa Gueye transferinde kritik gün

    Galatasaray yönetimi transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Idrissa Gueye için girişimlerini sürdürüyor. Senegalli yıldızın dün PSG kampına katılması ve sportif direktör Luis Campos ile görüşmesi sonrasında ortam iyice ısınmaya başladı.

    KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN
    Fransa'nın en önemli yayın organlarından biri olan L'Equipe, Gueye konusunda yaşanan gelişmelere geniş yer veriyor.

    Gazeteye göre PSG kulübü, Senegalli yıldızla yolları ayırma konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı. Bu gelişme sonrasında bugün Galatasaray yönetimi ile PSG arasında görüşme yapılacağı vurgulandı. Yapılacak görüşmenin, transferin seyrini belirleyebileceği de ifade edildi.

    SIKI PAZARLIKLAR YAPILACAK
    Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Idrissa Gueye'yi mutlaka kadroya katmaki istiyor. Ancak yönetim, belirlenen ekonomik şartların dışına asla çıkmama konusunda da kararlı. Bu nedenle hem Galatasaray-Gueye hem de Galatasaray-PSG cephesinde sıkı pazarlıkların yaşanması bekleniyor.

    TEK TALİBİ GALATASARAY
    Fransız basınına göre şu ana kadar 32 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın dışında talip çıkmadı. Bu da Gueye'nin önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimalini güçlendiriyor.

    Bugün Galatasaray yönetimi ile PSG arasında yapılacağı belirtilen görüşmeden çıkacak sonuç büyük bir merakla bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Geberecek elebaşının yerine geçme mücadelesi
    Haberler Spor Idrissa Gueye'de kader günü: Fransız basını kritik görüşmeyi yazdı
        SON DAKİKA