Galatasaray'da dev sponsorlukta sona doğru

Galatasaray tarihi anlaşma için geri sayıma geçti... Kuwait Airways ile Galatasaray'ın sponsorluk için görüşmelere başlaması yeni sezon gelirleri için Sarı-Kırmızılı camiada heyecan yarattı.

Yeni anlaşmayla Galatasaray'ın yıllık 5 milyon Euro kazanması bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar'da Başkan Vekili Erden Timur dün Kuwait Airways CEO'su Maen Razouqi ile bir görüşme gerçekleştirdi... Toplantının olumlu bir havada geçtiği ve anlaşmanın önünde bir engel kalmadığı belirtildi... Galatasaray, stat sponsorluğu dışında forma sponsorluğu için de Kuwait Airways ile görüşmelerini sürdürüyor.

Kuwait Airways Galatasaray dışında Milan ve Chelsea'ye sponsor olmaya hazırlanıyor. Firma, Türkiye'den ise sadece Galatasaray'ı seçti. Şu anda stat isim sponsoru olan Nef'in söz verdiği anlaşmanın şartlarını yerine getireceği ve Kuwait Airways ile yapılacak anlaşmanın da bu gelirin üzerine ekleneceği belirtildi. Galatasaray taraftarları da anlaşma için geri sayıma geçti.